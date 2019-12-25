Рыбаки Ленобласти повысили улов корюшки

По сравнению с показателями прошлых лет, количество добытой рыбы значительно возросло.

По сравнению с показателями прошлых лет, количество добытой рыбы значительно возросло.

Улов корюшки в Ладожском озере значительно возрос в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Так, с начала промысла, 25 марта, было выловлено 776 тонн главного областного деликатеса. В 2019 году этот показатель составлял 756 тонн, а в 2018 – 737 тонн.

Сейчас добычей корюшки в 47-ом регионе занимаются индивидуальные предприниматели и 26 организаций, имеющие специальные удостоверения. Впоследствии они передают рыбу в торговые сети.

Напомним, что в 2020 году разрешенный объем добычи корюшки составляет 1068 тонн.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области