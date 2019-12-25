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От укусов клещей в Ленобласти пострадали почти 400 человек
Сегодня, 13:49
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lizapoluda

От укусов клещей в Ленобласти пострадали почти 400 человек

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Больше всего случаев обнаружено в Киришском районе.

К началу недели в Ленобласти было зафиксировано 382 случая укусов клещей. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Показатели не превышают многолетние уровни, однако случаи зафиксированы во всех районах 47-ого региона. Так, в Киришивском районе от клещей пострадали 38 человек, а Гатчинском, Волховском, Всеволожском и Тихвинском насчитывается по 37 случаев. В остальных районах кровосос встретился человеку не менее 30 раз. 

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 167 человек, 57 из которых – дети.

Ранее мы рассказали о том, что за неделю клещи укусили более 350 петербуржцев.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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