За неделю клещи укусили более 350 петербуржцев

В том числе 115 детей.

За прошедшую неделю за помощью медиков из-за укусов клещей обратились 359 петербуржцев. Чаще всего клещи нападали на территории Ленобласти.

При этом от укуса клещей пострадали 115 человек. Большая часть случаев произошла в Ленобласти, в Петербурге всего 38 случаев (Курортный, Приморский и Пушкинский районы).

В лаборатории медики исследовали 232 клеща, опасными оказались только 40. Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 8 108 человек, ревакцинацию сделали 9817 человек.

В случае укуса нужно клеща пинцетом как можно ближе к его ротовому аппарату, повернуть тело вокруг оси и извлечь его. Место укуса нужно продезинфицировать, а самого клеща отнести в лабораторию.

Инфекционисты рассказали, как уберечь себя от проснувшихся клещей.

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