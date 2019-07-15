Инфекционисты рассказали, как уберечь себя от проснувшихся клещей

Стоящая в Петербурге погода идеально подходит паразитам.

В Петербурге в теплые солнечные дни активизировались клещи: первых паразитов в некоторых регионах России заметили уже после первых таяний снегов после аномально теплой зимы. Инфекционист Анастасия Турова рассказала "АиФ. Санкт-Петербург", как уберечь себя от клещей.

Врач отметила, что в дождливые дни и при температуре выше 20 градусов клещи не будут нападать, а предпочтут выйти на охоту в сухой теплый день. При выезде на природу лучше надевать светлую одежду, чтобы легче обнаружить на ней темного клеща. Ткань должна быть прочной, рукава и щиколотки защищены манжетами, брюки необходимо заправить в высокую обувь.; голову убережет любая косынка, панамка или капюшон. После похода в лес необходимо осмотреть себя на наличие паразитов и выстирать походную одежду.

Найденного на коже клеща желательно отнести на экспертизу, чтобы установить, является ли он переносчиком опасного энцефалита. В период пандемии проветси эту процедуру можно в отделении Боткинской больницы на Миргородской улице.

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