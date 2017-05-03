Врач-инфекционист рассказал, чем опасен укус клеща

Сегодня, 11 апреля, медики объявили об открытии в Петербурге сезона клещей. По данным представителей отдела здравоохранения в Северной столице уже 6 человек пострадали от укусов паразитов, при этом двое из них дети. Piter TV пообщался с врачом-инфекционистом Кириллом Фадеевым. Он рассказал, чем опасен укус клеща, и что необходимо делать, чтобы защитить себя от опасных заболеваний.

Чтобы защитить себя от опасных заболеваний, переносчиками которых являются клещи, необходимо регулярно делать прививки. Только в разгар сезона их делать уже поздно. Как правило, вакцинация проводится осенью или зимой.

Клещи — разносчики заразы. Помимо клещевого боррелиоза и энцефалита есть еще и клещевой эрлихиоз. Все эти заболевания, если их запустить, могут привести к инвалидности.

Необходимо понимать что, чем быстрее человек обнаружит клеща на своем теле и снимет его, тем лучше. Если вы не умеете самостоятельно снимать паразита, то в этом случае надо обратиться в травмпункт. При этом клеща нельзя выбрасывать. Его надо отдать на обследование. В большинстве случаев клещи оказываются не заразными и не представляют никакой угрозы для человека. Если обследование обнаружит какую-либо инфекцию, в этом случае необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и начать лечение.

Кирилл Фадеев