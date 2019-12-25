Во вторник в Петербурге выпал мокрый снег

Воздух в Петербурге и Ленобласти сегодня прогреется до плюс 10 градусов.

Во вторник, в Петербурге и Ленобласти ожидается мокрый снег. Горожане уже делятся фотографиями майского снега в Instagram.

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Напомним, что сегодня за погоду в Северной столице отвечает тыловая часть уходящего из региона циклона. Именно он и принес в Петербург дожди и снег. Отметим, что при этом воздух в городе прогрелся до 10 градусов тепла.

Ранее мы сообщали о том, что в первый рабочий день пробки Петербурга не вернулись к "докоронавирусному" уровню.

Фото:0lysa, nuta69, nataliapaskarenko, iren_zaitceva/Instagram