Загруженность дорог к 8:40 достигла лишь 3 баллов.

Во вторник, 12 мая, в первый рабочий день пробки Петербурга не вернулись к "докоронавирусному" уровню. Об этом свидетельствует сервис Яндекс.карты.

В Северной столице после "нерабочих дней" по-прежнему сохраняются пустые от автомобилистов дороги. Так, к 8:40 загруженность дорог достигла всего 3 баллов. Позже сервис зафиксировал пробки в 2 балла.

Отметим, что при этом индекс самоизоляции в городе составляет 2,2 балла.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург не выходит из "коронавирусного" режима до 31 мая.

Фото:яндекс.карты