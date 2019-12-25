В Луге откроется один из залов городской бани

Решение принял глава местной администрации.

В понедельник, 27 июля, баня в Луге откроет для посетителей один из залов. Об этом сообщил глава местной администрации Юрий Намлиев в эфире городской радиостанции "Микс".

Напомним, что здание бани было закрыто на ремонт во время активной фазы эпидемии. Изначально открытие было запланировано на начало июня, но намеченное было невозможно исполнить в связи с большим риском заражения: за такие планы от Роспотребнадзора была получена письменная претензия.

Сейчас благодаря усилиям подрядчика и принятым в регионе противоэпидемическим мерам можно открыть один из павильонов.

Ранее мы рассказали о том, что в Тихвине завершается благоустройство нового сквера.

Фото: Pixabay