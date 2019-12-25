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В Луге откроется один из залов городской бани
Сегодня, 17:51
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В Луге откроется один из залов городской бани

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Решение принял глава местной администрации.

В понедельник, 27 июля, баня в Луге откроет для посетителей один из залов. Об этом сообщил глава местной администрации Юрий Намлиев в эфире городской радиостанции "Микс".

Напомним, что здание бани было закрыто на ремонт во время активной фазы эпидемии. Изначально открытие было запланировано на начало июня, но намеченное было невозможно исполнить в связи с большим риском заражения: за такие планы от Роспотребнадзора была получена письменная претензия.

Сейчас благодаря усилиям подрядчика и принятым в регионе противоэпидемическим мерам можно открыть один из павильонов.

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Фото:  Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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