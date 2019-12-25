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Городская баня в Луге откроется в начале лета
Сегодня, 17:11
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Городская баня в Луге откроется в начале лета

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Ее смогут посещать только местные жители.

Баня в Луге готова принять клиентов с 1 июня. Об  этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время прямой линии с местными жителями.

Решение было приятно в связи с благополучной эпидемиологической обстановкой в городе. Тем не менее, по словам главы региона, некоторые ограничения останутся – например, в баню смогут ходить только местные жители.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев отметил, что с недавнего времени баня была закрыта на ремонт. Одно из отделений будет открыто с сегодняшнего дня, а полное завершение работ предстоит осенью. 

Ранее мы рассказали о том, что губернатор Ленобласти рассказал о новых правилах работы детских лагерей.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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