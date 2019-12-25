Губернатор Ленобласти рассказал о новых правилах работы детских лагерей

Для детей медработников оздоровительная компания начнётся позже, чем для остальных.

В понедельник, 1 июня, Александр Дрозденко обсудил с экспертами возможность открытия детских лагерей на территории региона в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В ходе обсуждения было решено, что с сегодняшнего дня могут открыться только те лагеря, которые неукоснительно исполняют противоэпидемические требования. Кроме того, планируется перенос начала оздоровительной компании для детей медиков: они смогут отправится на смену посте 12 июня.

Губернатор подчеркнул, что государственный учреждения подготовятся к новому сезону в ближайшие две недели. Кроме того, в лагерях будут действовать особые правила – сократят количество мест за одну смену, предоставят детям ежедневную термометрию. Во избежание проникновения инфекции извне, отменят "родительские дни". Начиная с текущей недели, соблюдение всех этих правил проверит особая комиссия.

Дрозденко также поручил представителям федеральных надзорных органов, Роспотребнадзора и полиции проверить территории частных лагерей перед открытием.

Кроме того, было отмечено, что областной бюджет полностью компенсирует затраты на отдых детей медработников. Для тех, кто хочет отправить ребенка в частный лагерь или в учреждение другого региона, предусмотрена выплата в размере 23 625 рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге на детские лагеря выделят 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV