Власти Петербурга выделят на детские лагеря 2 млрд рублей

Планировалось предоставить около 119 путевок с полной или частичной оплатой из бюджета.

На оздоровительную компанию в Петербурге из бюджета города выделят около 2 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса на территории СЗФО.

В этом году в региональный реестр включены 13 загородных лагерей в Курортной районе и 118 городских лагерей с дневным пребыванием. Детям планировалось предоставить около 119 путевок с полной или частичной оплатой из бюджета. Однако из-за пандемии коронавируса планы были скорректированы. В соответствии с требованием Главного государственного санитарного врача России предоставление услуг по отдыху и оздоровлению детей и молодежи в Петербурге приостановили до 30 июня.

Беглов пояснил, что все лагеря в Северной столице откроются не раньше 1 июля. Они должны будут соблюдать все необходимые меры санитарной безопасности. В частности, число детей в отрядах не должно превышать 15 человек, массовых мероприятий не будет, питание организуют по сменам. Все лагеря должны будут работать в закрытом режиме, без родительских дней.

Ранее мы писали, что Главный санитарный врач Петербурга смягчила режим для детей.

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