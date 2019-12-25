Главный санитарный врач Петербурга смягчила режим для детей

Главный санитарный врач по Петербургу Наталья Башкетова разрешила во время пандемии размещать детей в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных гостиницах и районных центрах социальной помощи. Однако такое исключение сделали не для всех детей.
Как следует из постановления, исключение сделали для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из-за коронавируса. При поступлении в такие учреждения детей будут обследовать на коронавирус с обязательной двухнедельной самоизоляцией. Возраст детей на карантине и порядок размещения не уточняются.
В это же время новым распоряжением запрещается санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация в Петербурге.
В Петербурге в больницах не хватает 3000 медсестер.
Фото: Piter.TV
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