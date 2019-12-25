В Тихвине завершается благоустройство нового сквера

Пространство откроется в конце месяца.

Благоустройство сквера между домом 1-50 и школой №6 в Тихвине близится к финальному этапу. На месте проведения работ состоялась проверка. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Отметим, что благоустройство территории проходит в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". Специалисты уже провели процедуру озеленения – вдоль пешеходных дорожек появились клены. Также жителей города скоро будет радовать фонтан, который стал центральной композицией сквера.

Согласно документации, доступ к новому общественному пространству откроется уже 31 июля.

Ранее мы рассказали о том, что на "Дороге жизни" пройдет капитальный ремонт.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района