На "Дороге жизни" пройдет капитальный ремонт

У поворота на Щеглово возведут надземный мост.

По заказу ГКУ "Ленавтодор" на участке "Дороги жизни" пройдет ремонт, включающий в себя спрямление дороги, расширение полос, благоустройство тротуаров и обочин, установку освещения и замену ограждений. Кроме того, на отрезке от всеволожской больницы до поворота на поселок Щеглово появится наземный переход. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Протяженность выбранного для работ участка составляет 2 километра. Также ремонт затронет проезжую часть у массива Углово. Дорожники обустроят тротуары, установят ограждения и фонари. Также для удобства жителей появятся остановочные павильоны.



Напомним, что параллельно "Ленавтодор" работает над еще одним проектом - дублером "Дороги жизни".



Ранее мы рассказали о том, что дорожники проведут ремонт на 7 трассах Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области