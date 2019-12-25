Дорожники проведут ремонт на 7 трассах Ленобласти

Мероприятия пройдут в рамках целевой программы.

На территории Ленинградской области продолжает действовать программа ГКУ "Ленавтодор" по обновлению региональных трасс. В ближайшее время планируется обновить асфальт на семи дорогах, большая часть которых расположена под Всеволожском. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета.



Так, во Всеволожском районе дорожники будут трудиться на подъезде к деревне Плинтовка, а также у станций "Магнитная" и "Кирпичный завод". Трасса Волосовского района, подпадающая под программу — "Волосово — Гомонтово — Копорье", вплоть до въезда в Лашковицы. В Сланцевском районе обновление ждет участок "Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье".



Также ремонт затронет дороги "Гостицы — Пустомержа" в Кингисеппском районе и "Красное Село — Гатчина — Павловск" в Гатчинском районе.



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Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области