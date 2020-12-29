В 2021 году жители Ленинградской области могут обновить госуслуги

В частности, стало возможным оформление компенсации за отдых детей во время каникул.

С 1 января МФЦ Ленинградской области начали оказывать несколько услуг в режиме онлайн. Как сообщает пресс-служба местной администрации, жители смогут найти их на едином портале Госулуг..

В частности, с первого дня 2021 года в 47-ом регионе можно дистанционно оформить компенсацию за детский отдых в период зимних каникул. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, ветераны, инвалиды, Герои Советского Союза, РФ и Герои Труда имеют право подать заявление на отказ или возобновление набора социальных услуг на следующий год.

Кроме того, портал Госуслуг предоставил возможность обновления автомобильного знака для инвалидов в том случае, если он получен до 1 июля 2020 года. Люди с ограниченными возможностями могут подтвердить право на бесплатную парковку с помощью для регистрации транспортного средства в реестре инвалидов.

Добавим, что очное посещение МФЦ в Ленинградской области станет доступно с 9 января.

Ранее мы рассказали о том, что Госэконадзор Ленобласти устранил более 700 несанкционированных свалок за 2020 год.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области