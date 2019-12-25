Александр Дрозденко посетил детскую поликлинику в Бокситогорке

В среду, 26 августа, губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко прибыл в Бокситогорск с рабочей поездкой. В рамках визита глава региона осмотрел местную детскую поликлинику. Об этом сообщил 47channel.
Отметим, что в 2017 году в здании был сделан капитальный ремонт. Сейчас в учреждении работают 3 педиатра.
Сотрудники рассказали губернатору о проблемах поликлиники: ощущается нехватка специалистов и существуют сложности с записью на прием через call-центр. Как заверил глава комздрава Ленинградской области Сергей Вылегжанин, все трудности будут устранены в ближайшее время.
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Фото: online47
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