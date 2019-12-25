Учителя Ленобласти сдадут бесплатный тест на COVID-19

В четверг, 26 августа, в Ленинградской области началось массовое тестирование учителей на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного правительства.
Отметим, что процедуры профинансирует региональная казна. В общей сложности тестирование проведут среди 15-ти тысяч педагогов. Мероприятия будут проводиться 6 раз в неделю, с понедельника по субботу.
Тесты будут приниматься как непосредственно в зданиях образовательных учреждений, так и в поликлиниках и больницах. Конкретные графики будут обнародованы позже.
Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса найдены в 6-ти районах Ленобласти.0
Фото: Piter.TV
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