Учителя Ленобласти сдадут бесплатный тест на COVID-19

Проверку пройдут примерно 15 тысяч педагогов.

В четверг, 26 августа, в Ленинградской области началось массовое тестирование учителей на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба администрации областного правительства.

Отметим, что процедуры профинансирует региональная казна. В общей сложности тестирование проведут среди 15-ти тысяч педагогов. Мероприятия будут проводиться 6 раз в неделю, с понедельника по субботу.

Тесты будут приниматься как непосредственно в зданиях образовательных учреждений, так и в поликлиниках и больницах. Конкретные графики будут обнародованы позже.

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Фото: Piter.TV