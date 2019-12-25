Новые случаи коронавируса найдены в 6-ти районах Ленобласти

Всего заболели 6656 человек за все время пандемии.

По состоянию на среду, 26 августа, у жителей 6 районов Ленинградской области был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Кудрово , Бугров, Песков, Сертолово, Янино-1, Романовки, Гаврилово, Чулково, Коммунара, Горок, Новоселья, Новогорелово, в Лебяжьего, Малого Карлино, Русско-Высоцкого, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев.

В обшей сложности за время пандемии коронавируса в регионе заразились 6656 человек.

Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19.

Фото: Piter.TV