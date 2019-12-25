Новые случаи коронавируса найдены в 6-ти районах Ленобласти

По состоянию на среду, 26 августа, у жителей 6 районов Ленинградской области был диагностирован COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Тест показал положительный результат у жителей Всеволожска, Кудрово , Бугров, Песков, Сертолово, Янино-1, Романовки, Гаврилово, Чулково, Коммунара, Горок, Новоселья, Новогорелово, в Лебяжьего, Малого Карлино, Русско-Высоцкого, Бокситогорска, Пикалево, Сланцев.
В обшей сложности за время пандемии коронавируса в регионе заразились 6656 человек.
Ранее мы рассказали о том, что за последние сутки в Ленобласти выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19.
Фото: Piter.TV
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