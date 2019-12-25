За последние сутки в Ленобласти выявили 30 новых случаев заболевания COVID-19

Накануне также было зарегистрировано 30 новых случаев.

За последние сутки на территории Ленинградской области зарегистрировали 30 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Кроме того, 28 человек был выписан по выздоровлению. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

Всего с начала пандемии коронавирусом в Ленобласти, по официальной статистике, заболели 6656 человек, 74 умерли, 4484 выздоровели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласть предоставила почти 29 тысяч школьных мест в новом учебном году.

Фото: Piter.TV