В Ленобласть поставили партию льготных лекарств на 2024 год

Все препараты будут доставлены в аптеки региона в ближайшие дни.

Склад ГАУ ЛО "Ленфарм" получил новую поставку лекарственных препаратов для льготников на 2024 год. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти.

Председатель ведомства Александр Жарков отметил, что все препараты будут доставлены в аптеки региона в ближайшие дни. В поставку входят различные лекарства, включая тест-полоски, а также самые востребованные препараты, такие как вилдаглиптин, галвус, форсига и другие.



Льготным категориям граждан Ленинградской области присоветовали оставлять рецепт на отсроченное обслуживание в аптеке в случае отсутствия нужного препарата. Таким образом, его можно будет оперативно получить со склада или из другой аптеки.

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