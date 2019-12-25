В Бокситогорском районе откроется новый образовательный комплекс

На его строительство выделено 293 миллиона рублей.

К 2022 году в Бокситогорском районе построят образовательный комплекс для школьников и воспитанников детского сада на базе старой школы. На проект выделено 293 миллиона рублей Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Учреждение планируется возвести в поселке Заборье. Всего там будут обучатся 115 ребят от 7-ми лет и 35 "дошколят" от полутора лет.

Здание, которое планируют преобразовать под нужды комплекса, включает в себя 3 этажа. Его планируют расширить вдвое, оборудовать учебные классы, столовую, актовый зал, медицинский пункт и библиотеку. Детский сад обзаведется спортивным залом и кабинетом музыки.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, Pixabay