В Ленобласти появится единый региональный архив

В Кировском районе Ленинградской области появится здание нового регионального архива. В общей сложности в нем будут храниться 1 251 492 дел. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Поручение о создании единого архивохранилища огласил Александр Дрозденко. Новое учреждение будет создано в поселке Павлово.
Отметим, что в Ленинградской области также функционирует электронная версия архива, которая регулярно пополняется за счет ведомственных архивов. Все интересующие сведения оттуда можно получить как при личном посещении Государственного архива, так и в режиме онлайн.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти планируют увеличить выплаты за рождение детей.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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