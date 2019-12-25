В Ленобласти появится единый региональный архив

Он вместит в себя более миллиона дел.

В Кировском районе Ленинградской области появится здание нового регионального архива. В общей сложности в нем будут храниться 1 251 492 дел. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Поручение о создании единого архивохранилища огласил Александр Дрозденко. Новое учреждение будет создано в поселке Павлово.

Отметим, что в Ленинградской области также функционирует электронная версия архива, которая регулярно пополняется за счет ведомственных архивов. Все интересующие сведения оттуда можно получить как при личном посещении Государственного архива, так и в режиме онлайн.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти планируют увеличить выплаты за рождение детей.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области