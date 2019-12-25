В Ленобласти планируют увеличить выплаты за рождение детей

Кроме того, многодетные семьи смогут получить 3 миллиона без учета критерия нуждаемости.

Власти Ленинградской области готовы увеличить размер субсидий за рождение ребенка. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Согласно планам руководства, увеличение выплат возможно для женщин от 19 до 29 лет при условии, что они родили первенца или второго ребенка. Также рассматривается вопрос отмены критерия нуждаемости для получения многодетными семьями сертификата на сумму в 3 миллиона рублей.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что нововведения необходимы для повышения рождаемости и прироста населения в Ленинградской области.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти открываются малые МФЦ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области