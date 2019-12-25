В Ленобласти открываются малые МФЦ

В "зеленой" зоне клиентов ждут даже без предварительной записи.

На территории 47-ого региона состоялось открытие малых Центров "Мои Документы". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, что для жителей региона снова доступны все 35 филиалов МФЦ, 5 офисов "МФЦ для бизнеса", и несколько окон, размещенных на удаленных территориях.

Формат посещения центра полностью зависит от зоны, в которой он находится: в "зеленых" районах предварительная запись не требуется, в то время как в пунктах с более опасной эпидемической ситуацией необходимо уведомить сотрудников о своем приходе. Сделать это можно по телефону: 8-800-500-00-47 или на официальном сайте МФЦ.

Ранее мы рассказали о том, что в оздоровительных лагерях Ленобласти отдохнули 4 тысячи петербуржцев.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области