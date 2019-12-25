В оздоровительных лагерях Ленобласти отдохнули 4 тысячи петербуржцев

Первые смены подходят к концу.

В оздоровительных лагерях Ленобласти побывали более 4 тысяч детей, сообщили в Смольном.

Сейчас в детских лагерях к концу подходят первые смены. Всего для ребят открыт 21 комплекс. Из них первыми открылись агерь "Молодежное" детского центра "Балтийский берег", а также "Восход", "Зеленый огонек" и "Фрегат", входящие в состав центра отдыха "Молодежный". Бесплатные путевки получили детих-сироты, дети, ставшиеся без попечения родителей, дети из неполных семей, дети из многодетных семей, из малообеспеченных семей и дети, состоящие на учете в органах внутренних дел, а также дети, чьи родители-медработники работали с больными коронавирусом.

Ранее мы писали, что детская больница святой Ольги вернется к штатному режиму работы.

Фото: gov.spb.ru