Петербуржцам дали советы по сбору детей в летний лагерь

Ведомство составило списки необходимых вещей и документов, а также запрещенных продуктов.

В Петербург и Ленобласть пришла немного запоздалая пора детских лагерей, поэтому в городском управлении Роспотребнадзора дали советы по сбору вещей для путешествия на трехнедельную смену. Как рассказали в пресс-службе ведомства, нужно составить полный список вещей в лагерь и обязательно сделать заметным багаж ребенка, чтобы он мог легко его опознать.

Специалисты считают, что в поездку ребенку лучше не давать дорогую технику, поскольку есть риск ее потерять. Перед лагерем детям нужно объяснить, в каких условиях он будет жить три недели и какие правила гигиены необходимо соблюдать каждый день. Чаще всего в лагерь не разрешают давать или передавать детям скоропортящиеся и неполезные продукты вроде снеков, лапши быстрого приготовления, пирожных с кремом, мясных и рыбных продуктов, консервов, соков в больших упаковках, газировок. Резкая смена правильного лагерного питания на вредные перекусы может спровоцировать проблемы с желудком у ребенка. Запрещено упаковывать в чемодан колюще-режущие предметы, лекарства, азартные игры вроде карт, взрывчатые и токсичные вещества, и тем более алкоголь и сигареты.

Список необходимых для поездки вещей и важных документов чаще всего объявляют перед сменой в каждом лагере, на сайте Роспотребнадзора указан полный перечень.

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