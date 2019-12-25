В Кронштадте стартовала первая смена "Лагеря настоящих героев"

На территорию не впускают без отрицательного теста на COVID-19.

Сегодня, 12 июля, в Кронштадте открылась первая смена в лагере, который находится в кластере "Остров фортов". На торжественной линейке подняли флаг. Губернатор Петербурга Александр Беглов прислал детям видеообращение с приветственным словом и пожелал им с пользой провести время и обрести новых друзей.

Известно, что участники Всесезонного учебно-палаточного спортивного комплекса живут по 5 человек. У детей есть кондиционеры, горячая вода. Смена длится 12 дней: первую половину участники будут учиться оказывать скорую медицинскую помощь, а затем их ждет школа спецназа и связиста.

Из-за коронавируса в лагере установлены строгие правила: на его территорию на впускают без отрицательного теста на COVID-19.

Ранее мы сообщили, что губернатор Петербурга проверил первый открытый лагерь "Молодежное".

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