Детская больница святой Ольги вернется к штатному режиму работы

В обычному режиму вернется также больница Святителя Луки.

С понедельника, 20 июля, еще две городские больницы перестанут принимать "ковидных" пациентов и вернутся к штатному режиму работы.

Власти следуют разработанной "дорожной карте" поэтапного снятия ограничений и перевода коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом в штатный режим работы. Детская больница Святой Ольги и клиническая больница Святителя Луки прошли полную дезинфекцию и возвратятся к нормальному режиму работы. Так, в детской больнице была развернута 251 койка, а в больнице Святителя Луки – 86.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 244 новых случаев коронавируса.

Фото: Piter.TV