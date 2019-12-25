В Петербурге за сутки выявили 244 новых случаев коронавируса

Из больниц выписали 156 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 406 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1 663 (26,0%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 244 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 45. За последние сутки подтверждена смерть 186 пациентов, в том числе 30 человек в Петербурге и 4 человек в Ленобласти.

За последние сутки выписали 7 681 человека, в том числе 156 человек в Петербурге и 23 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV