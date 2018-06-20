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В Лос-Анджелесе поймали убийцу рэпера Nipsey Hussle

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В сети появилось видео задержания, которое сняли случайные очевидцы.

Ранее, 1 апреля, Piter.TV сообщал подробности убийства известного рэпера Nipsey Hussle. Сейчас стало известно, что в Лос-Анджелесе задержан убийца музыканта.

33-летний Эрмиас Асгедом, который  известен больше как  Nipsey Hussle, был застрелен несколько часов назад в Лос-Анджелесе. Он был убит около своего магазина одежды. Кроме него были ранены еще два человека. Сообщается, что злоумышленники подъехал к магазину и открыл огонь, а затем скрылся с места преступления на авто, за рулем которого была женщина. 

Убийцей оказался 29-летний Эрик Холдер. О мотивах убийства не сообщается.

Видео: Youtube/OC HAWK

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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