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Номинант на премию Грэмми Nipsey Hussle застрелен в Лос-Анджелесе

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Рэпер был убит выстрелом в голову возле своего магазина одежды.

В США выстрелом в голову убит известный рэпер Nipsey Hussle .

33-летний Эрмиас Асгедом, который  известен больше как  Nipsey Hussle, был застрелен несколько часов назад в Лос-Анджелесе. Он был убит около своего магазина одежды. Кроме него были ранены еще два человека. Сообщается, что злоумышленники подъехал к магазину и открыл огонь, а затем скрылся с места преступления на авто, за рулем которого была женщина. 

Есть сведения, что сам рэпер был членом одной из преступных группировок. Свою музыкальную карьеру Nipsey Hussle начал в 2008 году, а его первый альбом был номинирован на престижную музыкальную премию "Грэмми".

Видео: YouTube/ONSCENE TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Культура, Музыка,

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