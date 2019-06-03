Зрители концерта сняли на видео момент падения певицы и опубликовали в интернете.

Леди Гага упала во время выступления на концерте.

Зрители сняли неловкий момент на одном из концертов Леди Гаги. На видео певица исполняет песню сидя на большой конструкции. По задумке Гага должна была красиво слезть в руки танцоров, которые ее ждали внизу. Но певица зацепилась левой ногой за бортик конструкции и чуть не рухнула на сцену. Но молодые люди успели поймать звезду и поставить ее на ноги на сцену.

Леди Гага, несмотря на неловкую ситуацию, как ни в чем не бывало, исполняла песню.

Видео: Instagram