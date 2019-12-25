Леди Гагу номинировали на "Золотой глобус-2022" как лучшую актрису

Торжественная церемония награждения состоится в ночь на 10 января.

Популярная американская исполнительница Леди Гага номинирована на премию "Золотой глобус-2022". Об этом говорится на сайте кинонаграды.

Гага представлена в номинации "Лучшая актриса" за роль Патриции Реджани в фильме "Дом Gucci" Ридли Скотта. Вместе с ней за это звание поборются Кристен Стюарт ("Спенсер"), Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй"), Николь Кидман ("Быть Рикардо") и Оливия Колман ("Незнакомая дочь").

Торжественная церемония награждения "Золотой глобус" состоится в ночь на 10 января.

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Фото: Instagram / ladygaga