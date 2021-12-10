В новогодние праздники в Петербурге запустят "Хогвартс-экспресс"

Он будет курсировать от Финляндского вокзала до Зеленогорска и обратно.

В новогодние праздники в Петербурге будет курсировать необычный поезд. По маршруту "Финляндский вокзал — Зеленогорск — Финляндский вокзал" запустят "Хогвартс-экспресс". Информация появилась в Instagram-аккаунте проекта.

Поезд, который доставлял учеников Хогвартса в школу в "Гарри Поттере", будет курсировать со 2 по 7 января 2022 года. Каждый пассажир получит волшебное письмо и палочку. Во время поездки будут работать актеры, исполняющие роли волшебников и магических существ. Они покажут шоу и расскажут интересные истории из мира Джоан Роулинг.

Продолжительность путешествия составит 2 часа. Возрастное ограничение: 4+. Забронировать билет можно уже сейчас.

Ранее мы писали, что студенты из Петербурга снимают фильм о феномене Гарри Поттера.

Видео: Instagram / toddler_kids_go