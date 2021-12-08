Студенты из Петербурга снимают фильм о феномене Гарри Поттера

Авторы фильма решили узнать, почему до сих пор в мире так популярна история о мальчике, который выжил.

Петербургские студенты снимают фильм о фанатах вселенной Гарри Поттера. Piter.TV пообщася с автором документального фильма о феномене Гарри Поттера, студенткой СПбКиТ Джамилей Мамедовой.

Почему вы решили снять фильм о фанатах Гарри Поттера?

Много лет назад я подумала, что надо отдать должное истории, которая сделала мое детство и до сих пор влияет на мою жизнь. Долгое время я думала, что сделать, и вот в рамках дипломной работы я решила снять документальный фильм о фанатах, феномене, почему людям так много лет интересна история о мальчике, который выжил.

Что войдет в документальный фильм?

У нас есть фанаты из разных стран, фильм посвящен феномену многолетней популярности истории и фанатам, которые выстраивают свою жизнь, бизнес, творчество на основе оригинальных книг. У нас есть девушка, которая живет в Канаде и собирает огромную коллекцию вещей по тематике Гарри Поттера, у нее благотворительный музей в доме, она приглашает детей из больниц, чтобы они окунулись в мир магии.

Сложно ли было связаться с фанатами Гарри Поттера из других стран?

На самом деле, Гарри Поттер объединяет, и было вообще не сложно найти людей, спасибо интернету. Огромное количество фанатов сейчас снимают видео, косплеи, распаковки, видео как будто они живут во вселенной Гарри Поттера. Хотелось всегда найти какого-то отличившегося человека, который совершенно новое что-то делает.

Популярен ли сейчас Гарри Поттер?

Даже в России это снова стало популярным. Огромное количество людей этим интересуются. В Петербурге недавно открыли платформу 9¾ и уже закрыли, но пока мы здесь стояли, видели людей, подростков и их родителей, которые ищут эту платформу и хотят окунуться в мир магии.

Почему люди так любят вселенную Гарри Поттера?

Многие фанаты и эксперты считают, что вселенная Гарри Поттера популярна, потому что она росла вместе с нами. Мы были маленькими детьми, у нас были маленькие проблемки, мы выросли, проблемы тоже изменились, каждый день мы боремся с каким-то злом, но уже в другом виде.

Как проходили съемки вашего фильма?

Мы уж отсняли все интервью с фанатами и экспертами, остался один последний съемочный день, секретный, пусть он останется в тайне. Было не сложно с оборудованием, все участники съемочной группы — это студенты по профильным специальностям: операторы, звукорежиссеры, режиссеры, продюсеры. Мы все разбираемся, как снимать кино, пока на любительском уровне, но все же.

Сколько нужно денег для съемок документального фильма?

Два месяца назад мы открыли сбор денег, потому что подумали что фанаты или участники фильма, съемочная группа или родственники смогут пожертвовать нам по 100 рублей, потому что фильм студенческий, денег не хватает, чтобы снимать качественно, как нам бы хотелось. Мы надеемся, что сможем собрать, как можно больше денег, хочется сделать анимацию, монтаж и качественные спецэффекты.

Фото и видео: Piter.TV