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В Лондонском метро нашли вторую неразорвавшуюся бомбу

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В Лондонском метро не разорвалась второе взрывное устройство.

Лондонская полиция сообщила журналистам, что на станции метро "Пэрсонс Грин" обнаружено второе взрывное устройство. В настоящее время специалисты занимаются обезвреживанием детонатора. Об этом сообщили корреспонденты из местных СМИ в социальных сетях. 
 
Около пятидесяти пожарных занимаются ликвидацией последствий после утреннего взрыва в метро. Очевидцы рассказали, что ситуация вокруг места происшествия постепенно стабилизируется. Паника среди жителей города практически сошла на нет. 
 
Напомним, что сегодня В метро Лондона на станции Parsons Green прогремел взрыв. В одном из вагонов разорвался белый пластиковый контейнер. Информации о погибших по прежнему нет. Известно, что некоторые пассажиры получили ожоги лица и рук.
 
Видео: Twitter/sylvainpennec, nickyharley
 
 
Теги: взрыв , лондон , лондонское метро , теракт
Категории: Мировые новости

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