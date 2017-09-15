В Лондонском метро нашли вторую неразорвавшуюся бомбу

В Лондонском метро не разорвалась второе взрывное устройство.

Лондонская полиция сообщила журналистам, что на станции метро "Пэрсонс Грин" обнаружено второе взрывное устройство. В настоящее время специалисты занимаются обезвреживанием детонатора. Об этом сообщили корреспонденты из местных СМИ в социальных сетях.

Около пятидесяти пожарных занимаются ликвидацией последствий после утреннего взрыва в метро. Очевидцы рассказали, что ситуация вокруг места происшествия постепенно стабилизируется. Паника среди жителей города практически сошла на нет.

Напомним, что сегодня В метро Лондона на станции Parsons Green прогремел взрыв . В одном из вагонов разорвался белый пластиковый контейнер. Информации о погибших по прежнему нет. Известно, что некоторые пассажиры получили ожоги лица и рук.

Видео: Twitter/sylvainpennec, nickyharley