В метро Лондона на станции Parsons Green прогремел взрыв

В интернете стали появляться фото и видео с места происшествия. Сообщается о нескольких пострадавших.

Сегодня утром, 15 сентября, около 11 часов по Московскому времени в Лондонском метро на Parsons Green прогремел взрыв.

На место происшествия прибыла полиция, район оцеплен. Сообщается о нескольких пострадавших от взрыва, все они получили ожоги.

В социальных сетях стали появляться сообщения, фотографии и видео от очевидцев. В них говорится, что на платформе после взрыва произошла паника. На опубликованных кадрах видно, что к метро приехало много машин спасательных служб.

Показана и фотография предполагаемого источника взрыва - пластиковое горящее ведро.

Видео: Twitter/Ed Johnson

Фото: Twitter/Ed Johnson, EmmaStevie1, andyjohnw, cupid5tunt