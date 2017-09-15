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В метро Лондона на станции Parsons Green прогремел взрыв

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В интернете стали появляться фото и видео с места происшествия. Сообщается о нескольких пострадавших.

Сегодня утром, 15 сентября, около 11 часов по Московскому времени в Лондонском метро на Parsons Green прогремел взрыв.

 

На место происшествия прибыла полиция, район оцеплен. Сообщается о нескольких пострадавших от взрыва, все они получили ожоги.

В социальных сетях стали появляться сообщения, фотографии и видео от очевидцев. В них говорится, что на платформе после взрыва произошла паника. На опубликованных кадрах видно, что к метро приехало много машин спасательных служб.

Показана и фотография предполагаемого источника взрыва - пластиковое горящее ведро.

Видео: Twitter/Ed Johnson

Фото: Twitter/Ed JohnsonEmmaStevie1andyjohnw, cupid5tunt

 

 

Теги: взрыв в метро , лондон , мировые новости , новости мира , теракт
Категории: Происшествия Картина дня Мировые новости

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