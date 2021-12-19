В Лондоне несколько полицейских пострадали в столкновениях с протестующими

В акции протеста приняли участие несколько тысяч британцев.

В Лондоне в ходе массовых протестов пострадали несколько стражей правопорядка. Об этом сообщает телевизионный канал Sky News.

Акция протеста под названием "Митинг свободы" проводилась против введения паспортов о вакцинации от COVID-19 и других правил, касающихся пандемии коронавируса. По информации журналистов, всего в мероприятии приняли участие несколько тысяч человек.

В ходе протестов произошла стычка между митингующими и полицейскими. Несколько правоохранителей получили легкие травмы. Кроме того, митингующие забросали яйцами здание одного из магазинов. Перед этим в помещении произошел конфликт с находившимися внутри людьми.

Ранее в Челябинске молодые люди устроили массовую драку со стрельбой.

Видео: