В Челябинске молодые люди устроили массовую драку со стрельбой

Об потасовке в полицию никто не сообщал.

В Челябинске молодые люди устроили массовую драку. Соответствующим видео поделились свидетели произошедшего в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в микрорайоне Чурилово. По версии очевидцев, стороны конфликта являются представителями двух "молодежных сборных по смешанным видам спорта". В ходе потасовки использовались палки. Один из юношей выстрелил своему оппоненту в лицо из газового пистолета.

О причинах происшествия и пострадавших в результате конфликта информации нет. Об инциденте в полицию никто не сообщал.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают участников потасовки и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сочи после схода оползня появился 23-метровый фонтан.

Видео: ВК/[В] Чурилово | Челябинск