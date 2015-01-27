В Сочи после схода оползня появился 23-метровый фонтан

Оползень повредил магистральные трубы, после чего вода хлынула под огромным давлением.

В Сочи сошедший оползень стал причиной прорыва магистрального водовода. Об этом сообщили ТАСС в руководстве городского водоканала.

Инцидент произошел в Хостинском районе. Оползень повредил трубы, вследствие чего вода хлынула под давлением на высоту более 20 метров. Около одной тысячи сочинцев остались без воды.

Кроме того, произошло локальное подтопление территории. Восстановительные работы планируют закончить до 18 часов 19 декабря.

В водоканале сообщили, что снабжение горожан питьевой водой уже организовано. Ее будут доставлять автоцистерны.

Ранее в океанариуме Екатеринбурга тренер избил дельфина.

Видео: Telegram/ЧП Сочи