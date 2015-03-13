В самом учреждении заявили, что удары наносились не по животному.

В океанариуме Екатеринбурга тренер избил дельфина. Соответствующим видео поделился один из пользователей социальной сети Instagram, который присутствовал на трибуне для зрителей.

Инцидент произошел во время тренировки животных. На кадрах опубликованного ролика видно, как тренер бьет по воде предметом, похожим на клюшку. Автор видео уверяет, что удары наносились по дельфину.

Не знаю, насколько в других дельфинариях происходит эта жесть, слышал к некоторых это запрещено строго. А в океанариуме Екатеринбурга пожалуйста, бейте сколько хотите, лишь бы животные работали и деньги приносили. из сообщения очевидца

По информации сетевого издания "E1.ru", данным видеороликом заинтересовались зоозащитники. Они требуют от правоохранителей разобраться в тренировках океанариума Екатеринбурга.

Официального комментария от регионального УМВД по произошедшему пока не поступало.

В самом океанариум "E1" сообщили, что дельфинов на тренировках не бьют. Утверждается, что удары палкой наносятся по воде, чтобы указать животному место, куда ему нужно плыть.

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Видео: Instagram/pavel.drop