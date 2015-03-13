На Урале учительница дала школьнику пощечину

Ученик обращался к преподавателю на "ты" и грубил в ее адрес.

В Свердловской области преподаватель дала ученику пощечину. Видео с инцидентом было опубликовано в одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте".

Сообщается, что инцидент произошел в школе города Березовский. В ходе урока ученик сидел, не отрываясь от телефона, в то время как нужно было сдавать тетради на проверку. Преподаватель взяла тетрадь самостоятельно, что не понравилось ребенку. Он начал грубить учительнице и обращаться с ней на "ты". В ответ на это женщина порвала тетрадь и дала школьнику пощечину.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили агентству ТАСС, что по материалам из соцсети организована проверка. Проверочные мероприятия ведут инспекторы по делам несовершеннолетних. Опрашиваются все стороны конфликта.

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Видео: ВК/Берёзовский. Новости золотого города