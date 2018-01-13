Устроивший стрельбу в казанской школе Галявиев раскаялся

Юноша признал вину в преступлении целиком.

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев раскаялся. Об этом рассказали журналисты издания "Реальное время". Они опубликовали в социальных сетях момент в судебном зале, на котором молодой человек попросил прощения у родственников погибших. Ранее юноша расстрелял педагогов и учащихся местной гимназии.

Во время общения с прессой злоумышленник заметил, что его раскаяние не вернет семьям жертв. При этом сам Галявиев никого не подстрекал к совершению преступлений и не состоит ни в какой экстремистской организации. Подозреваемый уточнил, что в следственном изоляторе у него хорошие условия, а сам он проводит много времени за чтением. В СМИ задали вопрос у фигуранта дела о том, что его могло остановить от совершения атаки на учебное учреждение. Он ответил: "многое".

Сейчас Ильназ Галявиев признал вину в полном объеме. Ему предъявили окончательное обвинение по статьям за убийство двух и более лиц, незаконном изготовлении и хранении оружия и боеприпасов, умышленную ликвидацию чужого имущества. По версии прокуратуры, мотивом преступления стало подражание студентом опасной субкультуры.

Фото и видео: Telegram / Реальное время

