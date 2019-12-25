Адвокат "казанского стрелка" Галявиева сообщил о нарушении прав подзащитного

Зашита предполагает, что на Галявиева могли надавить.

Адвокат Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на учебное заведение Казани, заявил о нарушении прав казанского стрелка. По словам Владимира Богдана, вменяемость "казанского стрелка" подтвердил только следователь, сообщает телеканал "360".

Защита Галявиева утверждает, что он отказался от адвоката. Богдан выразил уверенность, что на его подзащитного могли надавить.

Это [призание Галявиева вменяемым] сказано следователем. А заявление об отказе от защитника от него могло быть получено только в случае, если он признан вменяемым. В ином случае он не обладает процессуальным правом отказаться от защитника. Владимир Богдан, адвокат Ильназа Галявиева

Он подчеркнул, что в письмах к своим родным Галявиев утверждал, что он хочет видеть защиту. Теперь же он заявляет обратное. По предположению Богдана, права его подзащитного нарушают, чтобы передать его другому адвокату, которого выберет следователь.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. Суд отправил Галявиева под арест до 11 января 2022 года.

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