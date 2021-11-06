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Бастрыкин заинтересовался нарушением прав врача в Петербурге
Сегодня, 16:53
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Бастрыкин заинтересовался нарушением прав врача в Петербурге

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Женщина работала с болевшими коронавирусом и заразилась сама.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения трудовых прав врача в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Известно, что медицинская сотрудница не может получить денежную выплату, которая положена по закону. По словам женщины, в 2021 году она работала с пациентами, болевшими коронавирусом, и заразилась сама. Следователи уже проводят проверку. 

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавший в ДТП 11-летний велосипедист получит компенсацию 150 тыс. рублей в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: александр бастрыкин, коронавирусная инфекция, нарушение прав
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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