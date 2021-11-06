Бастрыкин заинтересовался нарушением прав врача в Петербурге

Женщина работала с болевшими коронавирусом и заразилась сама.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения трудовых прав врача в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что медицинская сотрудница не может получить денежную выплату, которая положена по закону. По словам женщины, в 2021 году она работала с пациентами, болевшими коронавирусом, и заразилась сама. Следователи уже проводят проверку.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что пострадавший в ДТП 11-летний велосипедист получит компенсацию 150 тыс. рублей в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК РФ