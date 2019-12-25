Baza: "казанского стрелка" Ильназа Галявиева признали вменяемым

Он проходил экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга.

Ильназа Галявиева, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани, признали вменяемым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Казанский стрелок" проходил экспертизу в психиатрической больнице Санкт-Петербурга. По утверждениям специалистов, во время совершения преступления Галявиев отдавал отчет своим действиям, несмотря на его заявления после задержания, что он якобы осознал, что является богом.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. Суд отправил Галявиева под арест до 11 января 2022 года.

Ранее в Москве неизвестный открыл стрельбу из пистолета в метро.

Фото: Telegram/BAZA