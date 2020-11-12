В Лондоне неизвестный протаранил полицейский участок

После этого водитель решил поджечь дорогу.

Неизвестный на автомобиле протаранил полицейский участок в Лондоне. Об этом сообщила британская полиция. В местных СМИ уточнили, что инцидент произошел в районе Эдмонтон на севере города.

Правоохранительным органам удалось задержать мужчину, который находился за рулем транспортного средства. Сведений о пострадавших нет. После тарана сотрудники учреждения были временно эвакуированы из помещения. К месту событий съехались машины скорой помощи и пожарной службы.

По информации агентства PA, злоумышленник после тарана вылил на проезжую часть жидкость. Он попытался ее поджечь, но в этот момент его повалили на землю полицейские. Данных о мотивах преступника нет.

Медсестре из Великобритании предъявили обвинения в убийстве восьми младенцев.

Видео: Twitter / @D7Cash