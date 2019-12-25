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В Ломоносовском районе военные заливают тлеющий лес с вертолетов
Сегодня, 13:14
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В Ломоносовском районе военные заливают тлеющий лес с вертолетов

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Тление четырех гектаров леса продолжается на юге Ленобласти.

27 июля продолжается тушение лесного пожара на территории Министерства обороны в Ломоносовском районе Ленинградской области: накануне площадь тления лесной подстилки оценивалась примерно в четыре гектара. 

На видеозаписи с коптера, сделанной местным жителем, видно поднимающийся поблизости от населенных пунктов густой серый дым, характерный для тления, а не открытого пожара, и вертолеты, сбрасывающие воду с воздуха. 

Тушение пожара продолжается силами военных, однако уже в ближайшее время к ликвидации огня могут подключиться и пожарные части МЧС, если тление не удастся локализовать и остановить. 

Накануне жители Приморского района пожаловались на запах гари. 

Фото: "Фонтанка"/скриншоты с видео  

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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