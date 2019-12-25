Жители Приморского района пожаловались на запах гари

Причиной сильного запаха гари мог стать лесной пожар в районе Суздальского шоссе.

Утром в понедельник, 26 июля, жители Приморского района пожаловались на сильный запах гари, из-за которого было сложно дышать полной грудью и пришлось закрыть окна в квартире. Об этом сообщила "Фонтанка".

Горожане публиковали вопрос о причине гари в районных пабликах. Так, неприятный запах ощущался на Долгоозёрной, Туристской, Планерной, Лыжной, Мебельной и Яхтенной улицах, на Богатырском и Шуваловском проспектах. С тем же столкнулись жители Васильевского острова накануне.

По информации издания, пожарные боролись с огнем в районе Суздальского шоссе. В городском управлении МЧС уточнили, что пожарные тушили лесной пожар, который и мог стать причиной возникновения резкого запаха.

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